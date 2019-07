Maren Gilzer (59) meldet sich als frisch verheiratete Frau im Netz zurück! Nach zwei Jahren Beziehung hatte die Schauspielerin Anfang des Monats Unternehmer Harry Kuhlmann im Schloss Ziethen das Jawort gegeben. Genaue Details zur Trauung gab es bisher jedoch nicht und auch erste Worte von Maren ließen auf sich warten. Nun teilte sie ihr Glück endlich mit ihren Fans und gab ihnen ein paar Einblicke in die Zeremonie!

"Geheiratet haben wir am internationalen Tag des Kusses, dem wir auch gemäß des Mottos mächtig huldigten", kommentierte die 59-Jährige eine Bilderreihe auf Instagram. Das Brautpaar schien an seinem großen Tag einfach nicht die Finger voneinander lassen zu können: Gleich auf mehreren Bildern küsst die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihren Harry leidenschaftlich. Die Aufnahmen gaben auch Einblicke in Marens Brautkleid: Die Blondine sagte in einem engen verspielten Traum in Weiß mit reichlich Spitze "Ja".

Für Maren ist es bereits die zweite Hochzeit: 2010 heiratete sie Medienmanager Egon F. Freiheit (75). Die Ehe wurde jedoch vier Jahre später wieder geschieden.

Splash News Maren Gilzer und Harry Kuhlmann in Berlin, 2018

Schultz-Coulon/WENN.com Harry Kuhlmann und Maren Gilzer beim "Goldene Bild der Frau"-Event 2017

Getty Images Maren Gilzer und Egon F. Freiheit, 2011

