Lange hatte sie auf diesen Moment gewartet. Nun verkündete Sarah Hyland (28) ganz stolz: Ihr Freund Wells Adams (35) hat ihr endlich die Frage aller Fragen gestellt. Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer war ganz romantisch an einem traumhaften Strand vor der Modern Family-Darstellerin auf die Knie gegangen. Ein Video zeigt, wie er ihr einen Ring ansteckt und sie ihm um den Hals fällt. Nun führte die Schauspielerin den Klunker erstmals aus!

Am Mittwoch wurde die US-Amerikanerin beim Shoppen abgelichtet – nur wenige Stunden, nachdem sie ihre Verlobung im Netz verkündet hatte. Fotos zeigen Sarah lässig mit einer Stoffhose und einem Crop Top bekleidet, sodass auch wirklich nichts von dem ovalen Ring ablenken konnte, der an ihrem Finger funkelte. Bei dem Schmuck mit mehreren Mega-Karat-Diamanten handelt es sich laut Just Jared um ein Stück der Designerin Lorraine Schwartz.

Die 28-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, Wells eines Tages heiraten zu wollen. Wie glücklich sie über diesen Schritt nun ist, wird bei ihrer Verlobungsverkündung deutlich: "Mein Verlobter, mein Verlobter, mein Verlobter", kommentierte die Beauty ein Instagram-Foto, auf dem sie breit grinsend ihren Ring präsentiert.

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland im Juli 2019

