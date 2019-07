Was ist nur los bei Ennesto Monté (44) und Anastasiya Avilova (30)? Erst vor wenigen Wochen machten die beiden Reality-TV-Stars ihre Beziehung offiziell. Nun sollte der erste gemeinsame Liebesurlaub für den Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und die Temptation Island-Kandidatin folgen. Kaum auf Mallorca angekommen, reiste das Playmate aber auch schon wieder zurück nach Deutschland. Doch warum blieb Ennesto auf der Ferieninsel und folgte seiner Freundin nicht?

Gegenüber Promiflash gab sich der Party-Sänger etwas nachdenklich und konnte seinen Entschluss nicht ganz erklären: "Ich wäre ihr vom Prinzip auch hinterhergereist, fliege am Sonntag schon zurück, um einen Auftritt bei Olivia Jones zu machen." Er und Anastasiya hätten sich aufgrund von beruflichen Verpflichtungen für einen Urlaub auf Mallorca entschieden und eigentlich vorgehabt, sich im Anschluss an die Arbeit ganz privat zu vergnügen. "Doch dann hatten wir in den ersten Tagen nur wenig Zeit für uns. Zu wenig – sodass Anastasiya dann weitergereist ist", schilderte Ennesto weiter.

Die Beauty scheint die Sache jedoch weniger entspannt zu sehen und hätte sich durchaus mehr Engagement von ihrem Partner gewünscht: "Von Männern bin ich es gewohnt, dass sie mir hinterherreisen. Ennesto feiert lieber mit Aurelio Savina und Olivia Jones. Na ja, gab schon Männer in meinem Leben, die sich mehr Mühe gemacht haben." Allerdings sei sie beruflich selbst stark eingebunden und könne daher verstehen, dass sich der 44-Jährige ebenfalls auf seine Karriere konzentrieren wolle.

AEDT/WENN.com Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Privat Anastasiya Avilova und Ennesto Monté in Köln

ActionPress Anastasiya Avilova im April 2019

