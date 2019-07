Britney Spears (37) räumt alle Spekulationen aus dem Weg! Mit einem Beitrag in den sozialen Medien hatte die Sängerin erst Anfang Juli für Aufsehen gesorgt. Ihr mehrdeutiger Post ließ viele Fans vermuten, dass die "Toxic"-Interpretin nicht mehr mit ihrem Partner Sam Asghari zusammen ist. Jetzt bereitet Britney allerdings allen Gerüchten ein Ende: Mit einem romantischen Video beweist die Musikerin, wie verliebt das Pärchen noch immer ist!

Zusammen mit ihrem Liebsten zeigt sich Britney via Instagram so glücklich wie eh und je. In einem kurzen Clip sieht man die Turteltauben zusammen tanzen. Eine schwungvolle Drehung beenden die zwei mit einem Kuss – und dementieren damit wohl die Krisengerüchte! "Was für ein Sommer", kommentierte die Blondine ihren Beitrag. Auch Sam teilte das Video auf seinem Kanal und versah den Post mit den Worten: "Zu was sie mich überredet."

Aufgekommen waren die Trennungsgerüchte, nachdem die zweifache Mutter auf der Social-Media-Plattform geschrieben hatte: "Unsere Leben könnten nicht zusammen gepasst haben, aber oh, unsere Seelen wussten zu tanzen." Zahlreiche Follower vermuteten hinter diesen Worten eine Botschaft an ihren Ex Justin Timberlake (38). Mit ihrer romantischen Tanzeinlage haben Britney und Sam die Gerüchte aber sicherlich zum Verstummen gebracht!

Getty Images Sängerin Britney Spears

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Februar 2002

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de