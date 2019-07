Und das lustige Rätselraten geht weiter! Seit Wochen fiebern Fans der neuen Musikshow The Masked Singer fleißig vor den TV-Bildschirmen mit: Welche Promis verstecken sich nur hinter den aufwendig gestalteten Kostümen? Während einige Stars – wie Susan Sideropoulos (38) oder zuletzt Marcus Schenkenberg (50) – bereits entlarvt wurden, sind einige Identitäten noch immer topsecret. So ist auch das Geheimnis um den rockigen Engel noch nicht gelüftet. Während zahlreiche Zuschauer und das Rateteam Comedian Bülent Ceylan (43) im Visier haben, ist sich Collien Ulmen-Fernandes (37) nicht mehr so sicher...

Woche für Woche werden immer weitere Hinweise gestreut, die auf den Sänger hinter der Maske zutreffen. Die stellten sich in der Vergangenheit allerdings als gar nicht mal so hilfreich heraus, wie auch Collien zu spüren bekam. So ist sich das Rateteam-Mitglied mittlerweile sicher, dass vor allem die Indizien des Engels einen an der Nase herumführen wollen. "Ein Keksteller, mit einer roten Serviette, auf der Sterne und ein Mond waren, also eindeutig türkische Herkunft. Aber das ist so sehr mit dem Holzhammer in die Bülent Ceylan-Richtung, dass einen das wieder total skeptisch macht", teilte die Moderatorin ihre Gedanken in der Pressekonferenz kurz nach der gestrigen Show, bei der auch Promiflash anwesend war. "Und dadurch ist man nach mittlerweile vier Sendungen einfach nur noch verwirrt", offenbarte sie.

Collien bezieht sich dabei vor allem auf den Schmetterling, der sich überraschend als Susan Sideropoulos entpuppte. Auch hier deuteten alle Hinweise in eine komplett andere Richtung – selbst Rate-Fuchs und Susans gute Freundin Ruth Moschner (43) kam nicht dahinter, dass der Ex-GZSZ-Star alle hinters Licht führte.

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images "The Masked Singer"-Engel

Wenzel, Georg / ActionPress Susan Sideropoulos bei der Premiere von "The Band – The Musical"

