Diese Nachricht dürfte für Herzrasen bei den Fans sorgen! Nachdem “Avengers: Endgame” das packende Finale der Avengers-Reihe war, mussten sich die Helden-Liebhaber von einigen ihrer Kinoleinwand-Idole verabschieden. Während die Marvel-Macher bereits verkündeten, dass unter anderem Black Widow (gespielt von Scarlett Johansson, 34) ihre eigenen Filme bekommen wird, darf sich jetzt angeblich ein weiterer Schauspieler darüber freuen: Thor-Darsteller Chris (40) Hemsworth bekommt einen vierten Solo-Streifen!

Im Jahr 2011 war Chris zum ersten Mal in die Rolle des attraktiven Donnergotts geschlüpft – und es scheint, als müssten die Fans nicht mehr lange darauf warten, den Australier nach "Avengers: Endgame" erneut auf der Leinwand bewundern zu dürfen. Wie Branchenmagazin Heat Vision erfahren hat, soll die "Thor: Tag der Entscheidung"-Fortsetzung bereits in Arbeit sein! Chris bricht damit sogar einen kleinen Rekord: Er wäre der erste Marvel-Held, der sogar einen vierten Solo-Film bekommt. Wann genau der Hollywood-Hottie allerdings wieder in seiner Paraderolle glänzen wird, ist noch nicht bekannt.

Achtung, Spoiler!

Auch wenn noch nichts offiziell über die Handlung des Films feststeht, könnte es sein, dass “Thor 4” direkt an die Story von "Avengers: Endgame" ansetzt. In dem spektakulären Finale der “Avengers”-Reihe verabschiedete Thor sich immerhin von seinem Volk – und schloss sich den "Guardians of the Galaxy" an, zu denen unter anderem auch Chris Pratt als Star-Lord gehört.

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

X 17, INC. / ActionPress Chris Hemsworth als Thor am Set von "Avengers" im September 2011

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

