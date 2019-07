LionT (26) kann sich eben auf seine Freunde verlassen! Der YouTuber zog sich in den vergangenen Jahren nach einer heftigen Hate-Welle, Selbstzweifeln und psychischen Problemen aus der Öffentlichkeit zurück. Seit Kurzem ist Timo aber endlich wieder vermehrt aktiv auf seinem Channel und produziert erneut Videos. Vor wenigen Tagen drehte er nach knapp sechs Jahren auch wieder einen Clip mit seiner guten Freundin Bibi Claßen (26) und ihrem Mann Julian (26). Unter anderem ließ das Trio Timos schwere Vergangenheit Revue passieren – für so viel Unterstützung ist der 26-Jährige unglaublich dankbar!

Zum Dank verfasste der Web-Star jetzt einen rührenden Post auf Instagram: "Ich will mich hier noch mal ausdrücklich bei Bibi und Julian bedanken, die beiden haben mir letztes Wochenende mit ihren Worten, Ideen und Motivationen so viel Kraft gegeben, wieder ganz von vorn anzufangen und all meine Energie in neue Projekte zu stecken." Gleichzeitig könne Timo aber auch jenseits der Kamera mit seinen Freunden über seine Probleme sprechen – die Eheleute würden ihn stets unterstützen und ihm Hilfe anbieten. "Ich will, dass ihr wisst, dass so was nicht selbstverständlich ist und man so was einfach zu schätzen hat", fügte er hinzu.

Doch nicht nur auf Bibi und Julian kann sich LionT verlassen – auch seine Ex-Freundin Dagi Bee (24) steht ihm immer noch zur Seite. Bereits vor drei Monaten drehten die beiden wieder gemeinsam für YouTube. Auch nach ihrer Trennung hätten die beiden freundschaftlichen Kontakt, so die Vloggerin.

