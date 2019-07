Kylie Jenner (21) steht auf den Nude-Look! Seit mehreren Tagen urlaubt die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit mit ihren Freundinnen auf den Turks- und Caicosinseln. Neben zahlreichen Bildern der traumhaften Strandkulisse und coolen Girl-Gang-Fotos teilte die Kosmetik-Unternehmerin zudem jede Menge Schnappschüsse, die sie im Bikini zeigen. Nun präsentierte sie sich erneut in Bademode – doch ihr Badeanzug sorgt dabei glatt für eine optische Nackt-Täuschung!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 21-Jährige am frühen Freitagmorgen gleich mehrere Aufnahmen, die ihren Followern den Atem raubten: In einer sexy Pose und mit laszivem Blick posiert die junge Mama für die Kamera und trägt dabei nur einen Badeanzug. Doch eben jenes Kleidungsstück muss man zweimal anschauen – denn von dem Einteiler prangt der nackte Körper einer Frau, sodass es glatt so aussieht, als hätte Kylie blank gezogen! Ganz passend betitelte die Influencerin das Foto mit: "Lass sie sich wundern..."

Ihre Fans bedankten sich bei Kylie für die coolen Bilder mit über drei Millionen Likes – doch so positiv wurden die Postings der Brünetten zuletzt nicht immer angekommen. Erst kürzlich musste sie harte Kritik einstecken, weil sie ihre Aufnahmen offensichtlich mit Photoshop bearbeitet hatte – um ihre Taille schmaler zu schummeln.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Freunden auf den Turcs- und Caicosinseln

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Urlaub

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre beste Freundin Stassi Karanikolaou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de