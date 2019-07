Priyanka Chopra (37) ließ es an ihrem Ehrentag ordentlich krachen! Gerade erst feierte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann Nick Jonas (26) und zahlreichen anderen Gästen die Hochzeit von Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29). Da stand auch schon das nächste Highlight für sie an: Die Inderin wurde am Donnerstag 37 Jahre alt. In einem sexy Minikleid sorgte sie auf ihrer Geburtstagssause für einen absoluten Wow-Effekt!

Die Beauty verbrachte den Abend an ihrem Geburtstag zunächst mit Freunden in einem Restaurant in Miami. Ein Foto, das TMZ vorliegt, zeigt Priyanka in einem knappen roten Paillettenkleid und mit einer "Birthday Girl"-Krone auf dem Kopf vor ihrer Geburtstagstorte stehen. Das dreistöckige Gebäckstück war mit einem Fondant in derselben Farbe überzogen. Zusätzlich hatte es Goldverzierungen. Nach einem ausgiebigen Dinner ließen es die Brünette und ihre Gäste anschließend im angesagten LIV Nachtclub krachen.

Auf zwei wichtige Menschen musste die Beauty jedoch verzichten: Joe und Sophie verbringen ihre Flitterwochen gerade auf den Malediven. In einer niedlichen Videobotschaft, die auf einem Bildschirm im Club abgespielt wurde, ließen sie Priyanka jedoch wissen, dass sie an sie denken.

Actionpress/ SIPA PRESS Nick Jonas und Priyanka Chopra in Paris, Juli 2019

Anzeige

Instagram / parineetichopra Priyanka Chopra mit ihrer Schwester Parineeti Chopra

Anzeige

Actionpress/ Agence / Bestimage Joe Jonas und Sophie Turner in Paris, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de