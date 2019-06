Wenn Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) ihre Liebe zelebrieren, dann ist auch halb Hollywood dabei! Gerüchten zufolge sollen die beiden sich an diesem Wochenende in der Nähe von Avignon in Südfrankreich das zweite Mal das Jawort geben. Die Schauspielerin und der Sänger befinden sich bereits vor Ort und feierten am Freitag ihren großen Tag schon einmal vor: Zur Pre-Hochzeitsparty kamen neben der Familie des Paares zahlreiche befreundete Promis!

Nick Jonas (26) und seine Priyanka Chopra (36) gehörten zu den ersten Gäste, die im Château de Tourreau in Sarrians eintrudelten. Model Ashley Graham (31) erschien mit Ehemann Justin Irvine – auch Sophies beste Freundin und Game of Thrones-Kollegin Maisie Williams (22) tauchte in männlicher Begleitung auf. Offenbar gab es auf der Party eine strikte Kleiderordnung, denn alle Gäste waren in weiße Outfits geschlüpft.

Sophie trug ein weißes Dress, das glatt als Brautkleid durchgehen könnte. Dazu hatte die 23-Jährige die Haare zurückgebunden. Joe machte neben ihr in einem marineblauen Anzug mit weißen Streifen eine gute Figur.

