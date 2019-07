Die Ungewissheit macht dem The Masked Singer-Rateteam ganz schön zu schaffen! Ruth Moschner (43), Max Giesinger (30) und Collien Ulmen-Fernandes (37) sitzen in der Jury des neuen Musikformats. Sie sollen erraten, welche Promis unter den aufwendigen XXL-Kostümen stecken – was wirklich kein leichtes Unterfangen ist! Im Promiflash-Interview betonte Ruth bereits, dass es sie total wahnsinnig mache, derart im Dunkeln zu tappen. Auch ihre Kollegin beschäftigt kein anderes Thema mehr: Die Rätsel verfolgen Collien sogar bis in den Schlaf!

Bei der Pressekonferenz im Anschluss an die vergangene Sendung hakte Promiflash nach, wie viele Stunden Collien damit verbringt, nach möglichen "The Masked Singer"-Kandidaten zu recherchieren. "Also, ich sage mal, so 24 Stunden pro Tag, weil's auch in meinen Träumen weitergeht", verriet sie und ergänzte: "Ich wache auf und denke dann: 'Der Engel, der ist der und der'. Es ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche – ich kann gar nicht abschalten."

In der vergangenen Woche gab ein Mitglied des Rateteams zum ersten Mal den richtigen Tipp ab: Ruth hatte schon direkt nach seinem Auftritt darauf gewettet, dass der Schauspieler Heinz Hoenig (67) unter dem Kakadu-Kostüm steckt! Nun hatte sie wieder den richtigen Riecher, als sie im Eichhörnchen das Model Marcus Schenkenberg (50) erkannte.

Clemens Bilan/Getty Images Collien Ulmen-Fernandes bei ein "Herz für Kinder" 2016

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Getty Images Marcus Schenkenberg bei einem Screening von "Baywatch"

