The Masked Singer ist kein Kinderspiel! Am Donnerstag flimmerte die beliebte TV-Show ein weiteres Mal über die Mattscheiben: Nachdem vergangene Woche Heinz Hoenig (67) als Kakadu entlarvt worden war, traf es dieses Mal das Eichhörnchen – und unter der Maske versteckte sich tatsächlich Malemodel Marcus Schenkenberg (50). Ganze vier Wochen hatte der gebürtige Schwede sich immer wieder in die knuffige Verkleidung geschmissen – eine zeitintensive Rolle, wie er verriet!

In einer an die Sendung anschließenden Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, sprach Marcus von seiner Zeit als Eichhörnchen. Diese sei ziemlich intensiv gewesen: "Immer, wenn wir am Donnerstag mit der einen Show durch gewesen sind, haben wir schon am nächsten Tag an die kommende Sendung gedacht!", erklärte der 50-Jährige. Er habe seine Songs immer wieder rauf und runter gesungen und dreimal die Woche mit einem Gesangslehrer geprobt, um seine Performance zu perfektionieren.

Trotz all des Aufwands habe der Wahl-Amerikaner die Erfahrung jedoch sehr genossen: "Die Zeit ging so schnell rum! Es ist hart, ich kann nicht glauben, dass ich’s so weit geschafft habe. Es war alles neu für mich! Es ist eine Menge Arbeit gewesen, aber es hat Spaß gemacht", schilderte Marcus stolz.

Getty Images "The Masked Singer"-Eichhörnchen

Getty Images Model Marcus Schenkenberg

Getty Images Das Eichhörnchen von "The Masked Singer"

