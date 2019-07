Julia Roberts (51) nimmt’s mit Humor! Die Emmy-Nominierungen für 2019 sind endlich raus und die ernannten Schauspieler und Schauspielerinnen sowie Serien könnten nicht überraschender sein. Die allerletzte Staffel Game of Thrones wurde für unglaubliche 32 Awards vorgeschlagen. Das gelang bisher noch keiner anderen Fernsehsendung. Während der GoT-Cast feiert, verarbeitet Megastar Julia gerade die Nachricht, dass sie mit "Homecoming" kein einziges Mal bedacht wurde – doch sie reagiert gelassen!

Mit einem witzigen Beitrag auf Social Media reagierte die Beauty auf die Entscheidung der Jury. Bei Instagram teilte die 51-Jährige einen Screenshot des Displays ihres Handys. Darauf zu sehen: eine Push-Benachrichtigung mit den Worten: "Größte Abfuhr der Emmy-Nominierung: Julia Roberts, George Clooney (58) und Emma Stone (30) gehören zu den A-Listern, die ausgeschlossen wurden." Die "Eat Pray Love"-Darstellerin kann über solche Schlagzeilen nur schmunzeln und nimmt es gelassen. "Wenigstens bin ich in guter Gesellschaft", scherzt sie.

Für manche war die Verkündigung der möglichen Preisträger dagegen eine positive Überraschung. Mandy Moore aus der Erfolgsserie This Is Us ist in diesem Jahr das allererste Mal für den amerikanischen Fernsehpreis nominiert. In ihrer Instagram-Story erzählte sie aufgeregt, wie sie davon hörte. Sie sei bei einem Sportkurs gewesen und habe danach 65 Nachrichten auf dem Handy gehabt. Erst als sie ihren Ehemann anrief, erfuhr sie von ihrer Emmy-Nominierung. "Es ist eine wahnsinnige Ehre", schwärmt die Schauspielerin.

