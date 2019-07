Keine leichte Zeit für Lucas Cordalis (51). Vor wenigen Wochen ist sein geliebter Vater Costa Cordalis (✝75) gestorben – seitdem ist es sehr ruhig geworden um Lucas. Er hat sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nahm nur an einem Event in Hamburg teil. Auch auf seinen Social-Media-Kanälen teilte er keine Fotos mehr. Nachdem sich seine Frau Daniela Katzenberger (32) mittlerweile immer aktiver im Netz zeigt, schließt sich jetzt auch der Sänger an. Mit einem liebevoll verfassten Post meldet er sich bei seiner Community zurück.

"Lange habe ich nichts mehr gepostet. Ich bin sicher, ihr wisst alle, warum", beginnt der 51-Jährige seinen Beitrag auf Instagram. Dazu teilt er einen Familienschnappschuss, auf dem er seine Frau Daniela und ihr gemeinsames Töchterchen Sophia (3) im Arm hält. "Zuerst möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken, für alle lieben Worte des Trostes. Das hat mir sehr geholfen. In solchen Momenten lernt man, das Leben noch mehr zu schätzen", hält er abschließend fest.

Natürlich lassen die ersten Reaktionen der Follower nicht lange auf sich warten. Zahlreiche User kommentieren seine rührenden Zeilen mit aufbauenden Worten und unzähligen Herz-Emojis. Eine von ihnen ist Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (27). "Nur das Beste für euch, ihr Lieben", schreibt die 26-Jährige, die Lucas vor einigen Monaten im Rahmen einer TV-Produktion kennengelernt hat.

WENN Costa Cordalis und Sohn Lucas

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, bekannt aus "Love Island"

