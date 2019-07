Was für ein hochkarätiger Neuzugang fürs Marvel-Universum! Zwar mussten sich die Fans der erfolgreichen Comicbuch-Verfilmungen zuletzt in Avengers: Endgame von einigen geliebten Charakteren verabschieden – aber ein Silberstreifen am Horizont ist in Sicht! Marvel plant etliche Filme mit neuen Comic-Helden: Schon im kommenden Jahr sollen "The Eternals" die Leinwand erobern, eine Gruppe von außerirdischen Götterwesen, die alles daran setzen, die Erde zu verteidigen. Das Beste daran: Superstar Angelina Jolie (44) wird eine Rolle in "The Eternals" übernehmen!

Das bestätigte die Oscar-Preisträgerin jetzt im Rahmen der Comic-Con-Messe in San Diego. "Ich bin so aufgeregt, ein Teil hiervon zu sein! [...] Ein Teil des MCU zu sein, ein Eternal zu sein, ein Teil dieser Familie zu sein", freute sich Angelina laut Just Jared. "Wir haben alle schon das Skript gelesen, wissen, was auf uns zukommt und wir werden sehr hart dafür arbeiten", versprach sie ihren Fans abschließend.

Welche Rolle die 44-Jährige genau verkörpern wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, wer für "The Eternals" zusammen mit Angelina vor der Kamera stehen wird: Game of Thrones-Star Richard Madden (33) und Schauspiel-Ikone Salma Hayek (52) sind unter anderem mit von der Partie. Freut ihr euch schon auf den Streifen? Stimmt ab!

Getty Images Angelina Jolie im März 2019 in Los Angeles

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Schauspielerin Angelina Jolie bei der Comic-Con in San Diego, 2019

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney "The Eternals"-Cast und Crew bei der Comic-Con in San Diego

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de