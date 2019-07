Dennis Schröder ist unter der Haube! Erst im Februar stand für den Basketballer ein ganz besonderer Tag an: Er ließ ein Spiel seiner Mannschaft Oklahoma City Thunder sausen, weil sein erstes Kind unterwegs war. Vier Monate später stand nun ein weiteres tolles Ereignis des Sportlers und seiner Liebsten Ellen Ziolo an: Die beiden gaben sich am Samstag das Jawort – selbstverständlich in einer Basketballhalle!

Laut Bild schworen der 25-Jährige und seine Langzeitpartnerin sich auf Schloss Richmond in Braunschweig im Beisein zahlreicher Gäste die ewige Liebe. Kurz nach ihrer Vermählung wurde ihre Ehe dann bereits auf die erste Probe gestellt: Das Brautpaar musste mit einer Nagelschere ein Herz aus einem Laken schneiden. Dennis teilte einige Eindrücke seines großen Tages auch in seiner Instagram-Story: Videos zeigen mehrere laut hupende Autos auf der Straße.

Ellen sagte in einem engen Brautkleid mit einem tiefen Ausschnitt "Ja" – und auch der Basketball-Nationalspieler erschien mega-stylisch: Die ganze Trauung über trug er eine Sonnenbrille. Die Brille soll aber die Freudentränen des Braunschweigers nicht verborgen haben.

Getty Images Dennis Schröder (l.) bei einem Basketballspiel

Instagram / _ellen_nana_ Ellen Ziolo und Dennis Schröder mit ihrer Tochter

Getty Images Dennis Schröder, Basketballer

