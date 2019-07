Hat Jan Böhmermann (38) etwa wieder seine Finger im Realityshow-Spiel? Vor über drei Jahren sorgte der Satiriker mit einer aufwendigen Aktion für offene Münder: Er schleuste Kandidat Robin in die Kuppelsendung Schwiegertochter gesucht ein und lieferte so einen schonungslosen Einblick in die Produktion des Formats. Nun vermuten Fans, der TV-Star könnte dasselbe mit Die Bachelorette vorhaben: Einige Zuschauer sehen in Kandidat Harald Kremer einen Böhmi-Spion!

Die erste Begegnung mit Rosenlady Gerda Lewis (26) vollzog der 35-Jährige singend, schmetterte dabei auf Kölsch ein Loblied auf die Domstadt und bediente sich später noch ausgiebig an der Bar. Genug unerwartetes Entertainment, um einige Fans der Sendung wie schon im Vorjahr zu Spekulationen anzuregen: "Mal schauen, wann Jan Böhmermann das Geheimnis um seinen neuen Fake-Kandidaten lüftet", witzelte ein User auf Twitter. Weitere TV-Fans schlossen sich an und einer warf in Anspielung auf #verafake den Hashtag #bachelorfake in die Runde: "Jan, kennst du Harald?"

Harald selbst äußerte sich schon zu den Mutmaßungen, er sei nicht ganz authentisch aufgetreten. "Et kütt wie et kütt. Jeder Jeck is anders und ich bin so. [...] Ich bin, wie ich bin: echt und zuverlässig", erklärte der Finanzdienstleister, der selbst in der Nähe von Köln lebt, gegenüber Focus Online. Die Frage nach einer Böhmermann-Verbindung ließ er dabei offen und stellte nur die Gegenfrage: "Lieber Jan, was sagst du dazu?" Was haltet ihr von der Theorie – hat nicht seine Ex-Freundin, sondern doch Jan Böhmermann für Haralds Teilnahme gesorgt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Harald Kremer, Bachelorette-Kandidat 2019

ActionPress/Frederic Kern/Future Image Jan Böhmermann im September 2018 in Berlin

TVNOW Bachelorette-Kandidat Harald Kremer

