Ania Niedieck (35) befindet sich zurzeit in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft! Erst im April verkündete die Alles was zählt-Darstellerin, dass sie ihr zweites Kind erwartet und sich sogar schon im fünften Monat befindet. Mittlerweile ist sie hochschwanger und ihr neuestes Foto erweckt nun den Anschein, dass jeden Moment die Wehen einsetzen könnten: Ania trägt einen XXL-Babybauch vor sich her!

In einem geblümten Maxikleid posiert die 35-Jährige auf ihrem aktuellen Instagram-Bild. Ihr Bauch hat nicht nur eine beachtliche Größe, sondern scheint auch ordentlich Gewicht zu haben: Auf der Aufnahme muss die Blondine ihn mit ihren Händen stützen. "Jetzt darf ich das Wunder schon ein zweites Mal erleben. Unglaublich, aber du musst nicht unbedingt so schwer wie deine große Schwester werden", kommentiert die bald Zweifach-Mama das Pic und spielt damit auf ihre Erstgeborene Charlotte an, die alles andere als ein zierlicher Säugling war.

Ania plauderte im Sommer 2018 im Promiflash-Interview aus: "Ich hatte einfach ein unfassbar großes Baby im Bauch und auch als sie da war, war sie einfach unfassbar groß." Ihre Tochter habe bei einer Größe von 57 Zentimeter fünf Kilo gewogen.

