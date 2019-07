Tolle Neuigkeiten bei Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (29): Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Details über die Schwangerschaft der Bachelorette von 2013 kamen bisher noch nicht ans Licht. So viel ist allerdings bekannt: Die blonde Beauty ist bereits im fünften Monat. Dabei sind Anna und Marc Barthel noch gar nicht so lange zusammen. Promiflash erlebte den ersten Red-Carpet-Auftritt der beiden mit und brachte in Erfahrung, wie sie sich kennenlernten.

Bei der "Mary Poppins"-Musicalpremiere im Frühjahr 2018 in Hamburg standen der Ex-Verbotene Liebe-Star und die einstige Rosenkavalierin erstmals zusammen auf einem roten Teppich. Im Promiflash-Interview offenbarten die beiden dann, wie sie sich kennengelernt hatten. Ihre Liaison begann wenige Monate vorher. "Im Herbst eigentlich. Auf einer Veranstaltung sind wir uns vorgestellt worden und dann hat es 'Bam' gemacht", erklärte Anna und hatte auf die Frage, was sie so aneinander begeistert hatte, eine sehr direkte Antwort: "Alles eigentlich!"

Ihr Liebster antwortete damals ein wenig ausführlicher. "Ich weiß noch: Wir haben auf jeden Fall richtig geile Gespräche gehabt. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen an dem Abend und das war einfach wunderbar", schwärmte der Alles oder nichts-Darsteller von der ersten Begegnung mit seiner Traumfrau.

Getty Images Anna Hofbauer und Marc Barthel auf der Berliner Fashion Week, 2019

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Anna Hofbauer im April 2019

ActionPress Anna Hofbauer und Marc Barthel im Februar 2019

