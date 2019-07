Jenelle Evans (27) ist zurück in ihrem Mama-Alltag! Im Mai war dem ehemalige Teen Mom-Star vorübergehend das Sorgerecht für die Kinder Ensley und Kaiser (5) entzogen worden. Auslöser für diesen Schritt war ihr Ehemann David Eason: Er soll den Familienhund Nugget erschossen haben. Anfang des Monats entschied ein Richter dann, dass ihre Kids wieder bei Jennelle sicher seien. Nun stand für die wiedervereinte Familie ein ganz besonderer Tag an: Kaiser hatte seinen ersten Tag im Kindergarten!

Der Reality-TV-Star veröffentlichte gleich mehrere Fotos auf Instagram von diesem großen Meilenstein seines Sohnes. Auf einer Aufnahme sitzt der Fünfjährige breit grinsend am Tisch, während die 27-Jährige ihn stolz umarmt. "An seinem neuen Schreibtisch wie ein großer Junge im Kindergarten, aber er ist immer noch Mamas Junge", kommentierte Jenelle den Schnappschuss. Auf einem anderen Bild posiert Kaiser mit einer Tafel in der Hand, auf der neben seinem Alter auch sein Berufswunsch steht: Das Kindergartenkind träumt davon, Polizeibeamter zu werden.

Aber nicht nur für Kaiser, auch für Jenelles Stieftochter Maryssa war es ein ganz besonder Tag: Die Elfjährige wurde in die siebte Klasse versetzt. Auch sie hat ihren Traumberuf bereits gefunden und möchte später einmal als Tierärztin arbeiten. "Diese Kinder werden so schnell so groß", stellte Stiefmama Jenelle fest.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans im Juli 2019

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans' Sohn Kaiser

Instagram / j_evans1219 David Easons Tochter Maryssa

