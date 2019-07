Lena Meyer-Landrut (28) genießt die zweite Hitzewelle! Aus der schüchternen Schülerin, die 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann, ist eine selbstbewusste junge Frau geworden. Ihre Weiblichkeit bringt die Sängerin gerne mal im Netz zum Ausdruck, auch wenn das mitunter für Empörung unter ihren Followern sorgt. Doch die "Thank You"-Interpretin lässt sich davon nicht beirren – und präsentierte sich nun erneut im knappen Bikini.

Am Samstag machte die Musikerin vor einem Auftritt auf einem Event noch einen kurzen Abstecher an den Wörthersee im österreichischen Kärnten, um sich im kühlen Nass ein wenig zu erfrischen. Zu diesem Anlass zeigte Lena ihrer Netzgemeinde in ihrer Instagram-Story ihren strammen Körper in knapper Bademode. "Bereit für den See", schrieb die 28-Jährige zu dem Spiegel-Selfie von sich im Badezimmer.

Lenas Umgang mit den sozialen Medien und die Art, wie sie sich auf ihren Portalen darstellt, haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund ihres neuen Körperbewusstseins ziemlich gewandelt. Das verriet der Popstar kürzlich in der Radiosendung von Barbara Schöneberger (45). Allerdings müsse sie aufpassen, dass man ihr wegen ihrer hotten Web-Auftritte nicht sofort eine Sex-Offensive andichte. Was sagt ihr zu Lenas Bikini-Post? Stimmt ab!

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Hein Hartmann / Future Image Barbara Schöneberger bei der Aufzeichung der "NDR Talk Show"

