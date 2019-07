Cathy Hummels (31) plaudert über ihre Wohnungssuche! Da Mats Hummels (30) ab der kommenden Fußballsaison wieder für Borussia Dortmund spielen wird, wohnt das Ehepaar seit einigen Wochen räumlich getrennt. Dass ihre Fernbeziehung jedoch nur von kurzer Dauer sein soll, steht für die beiden seit Anfang an fest. Die passende Bleibe, in der sich auch Sohnemann Ludwig (1) wohlfühlt, muss jedoch erst gefunden werden – oder ist das Paar bei einer Besichtigung schon erfolgreich gewesen?

"Wir sind dabei und vielleicht sogar schon fündig geworden", plauderte die Designerin im Promiflash-Interview bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf aus. Genaueres wollte die 31-Jährige zwar noch nicht verraten, sie betonte aber, dass sie sich schon jetzt auf ihr neues Zuhause freue. Schließlich habe sie bereits achteinhalb Jahre in Dortmund gelebt und kenne sich dort bestens aus. Die Beauty blickt aber nicht nur wegen ihres Mannes erwartungsvoll auf die Zeit in ihrer neuen alten Heimat: "Ich habe dort viele Freunde und mein Patenkind wohnt da."

Trotz ihrer neuen vier Wände vergessen die gebürtigen Münchner aber nicht ihre Wurzeln: Cathy und Mats wollen ihr Haus in der bayrischen Landeshauptstadt auf jeden Fall behalten.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juli 2019

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels im März 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Juli 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass Cathy und Mats schon bald ihre Traumwohnung beziehen werden? Auf jeden Fall! Das dauert sicher noch ein wenig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de