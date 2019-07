Zuwachs bei Familie Brown! Als "Alaskan Bush People" machte sich der Klan im TV einen Namen: Die Oberhäupter Billy und Ami bauten sich mit ihren sieben Kindern weitab der Zivilisation in Alaska ein ganz eigenes Leben auf – ein Fernsehteam begleitet das selbst ernannte "Wolfsrudel" seit mittlerweile fünf Jahren. Im Februar begrüßten die Selbstversorger dann zum ersten Mal Nachwuchs in ihren Reihen: Sohn Noah und seine Gattin Rhain haben einen Sohn bekommen. Nun wird auch ein weiterer Brown-Sprössling zum ersten Mal Vater!

Gabriel Brown und seine Ehefrau Raquell Rose erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Gegenüber People machten die Turteltauben die wunderbaren Nachwuchs-Nachrichten öffentlich: "Wir sind so überwältigt mitteilen zu können, dass wir im November einen Neuzugang in unserer Familie erwarten." Die werdenden Eltern können es gar nicht mehr abwarten, ihren kleinen Knirps endlich in den Armen zu halten und zeigten sich unglaublich dankbar für den Kindersegen!

Die Liebe der beiden TV-Bekanntheiten entflammte am Valentinstag 2018. Nur Monate später, Anfang 2019, gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Kurz vor ihrer Baby-Verkündung schworen sich Gabe und Raquell im Juni dann ein zweites Mal vor ihren Freunden die ewige Treue.

