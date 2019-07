Wird Laura Müller (18) bei den Fans von Michael Wendler (47) manchmal eifersüchtig? Wenn der Schlagerstar auf der Bühne steht, wird die eine oder andere Frau im Publikum schon mal schwach. Kein Wunder, denn mit seinen weiblichen Fans geht Michael gerne auf Flirtkurs. Aber was hält seine Freundin davon? Promiflash hat bei den beiden mal nachgefragt, wie es bei Laura in Sachen Eifersucht aussieht!

"Nee, ist alles super", versicherte die 18-Jährige beim radio B2 Schlagerhammer gegenüber Promiflash. Sind ihr die flirtenden Fangirls also egal? Offenbar nicht! Ihr Liebster sieht das nämlich ein bisschen anders: "Also Laura guckt schon mal genauer hin. Was ich gut finde. Ich meine, was wäre das für eine Frau, die auch nicht so ein gesundes Maß an Eifersucht hat. Vor allen Dingen schätze ich das an ihr. Ich bin ihr nicht gleichgültig und das zeigt sie mir damit natürlich auch." Kleine Eifersuchtsattacken scheint die junge Liebe des Das Sommerhaus der Stars-Paares also problemlos auszuhalten.

Und mittlerweile ruft das Publikum auf Michaels Konzerten ja auch nicht mehr nur nach dem "Sie liebt den DJ"-Sänger. Viele seiner Fans wünschen sich inzwischen, Laura auf der Bühne zu sehen.

Nicole Kubelka / Future Image/Actionpress Laura Müller und Michael Wendler bei der Rostock Ole Party 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Freundin Laura

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2019

