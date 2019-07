Mit diesem Feedback hat Laura Müller (18) wohl nicht gerechnet! Seit gut einem Jahr ist die Fachabiturientin nun mit dem Schlagerstar Michael Wendler (47) liiert. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und Laura begleitet den Sänger auch auf seiner Tour. Bei den Konzerten steht die Auswanderin jedoch nicht auf, sondern neben der Bühne – und das fanden nun einige Fans des Musikers nicht so toll. Sie verlangten lautstark nach Laura!

Als der Wendler während seines Auftritts im Megapark Mallorca gerade seinen Hit "Nina" anstimmen wollte, skandierten die Zuschauer stattdessen einen anderen weiblichen Vornamen. Diesen Moment hielt die Influencerin ziemlich stolz in ihrer Instagram-Story fest: "Wir wollen die Laura sehen. Wir wollen die Laura sehen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen die Laura sehen", tönten die erlebnisorientierten Urlauber. Diesen Wunsch konnte der Schlagerstar ihnen zwar nicht erfüllen, vertröstete seine Fans aber. "Natürlich ist sie da", erklärte er und zeigte auf seine Partnerin, die weiterhin fleißig filmte.

Tatsächlich schien Laura sehr begeistert von dem Sprechchor zu sein. Ihre Aufnahmen betitelte die 18-Jährige mit Aussagen wie "Oh mein Gott, ihr seid soooo krass", "Tausend Dank" oder "Ihr seid so geil", und mehreren Herzchen-Emojis. Bei so viel Zuspruch und Nachfrage bleibt abzuwarten, ob Michael dem Druck nicht irgendwann nachgibt und seine Liebste mit auf die Bühne holt.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca

