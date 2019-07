Für ein heißes Bade-Foto wird Daniela Katzenberger (32) zum frechen Höschen-Dieb! Die Katze meldet sich nach einer längeren Social-Media-Pause nach dem Tod von ihrem Schwiegervater Costa Cordalis (✝75) seit Kurzem wieder im Netz zurück. Die Influencerin möchte weitermachen und ihre Fans mit ihrem Content trotz des schweren Schicksalsschlages zum Lachen bringen. Und in ihrem aktuellen Web-Post verbindet die Schönheit Witz auch noch mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal!

Auf Instagram teilt die Blondine ein heißes Foto mit ihren Followern: Darauf sieht man die Mutter einer Tochter am Rand eines Pools stehen – sie dreht der Kamera ihren Rücken zu. Hottes Detail: Dani hat dabei kein Oberteil an, sie trägt lediglich eine bunte Badehose. Doch das farbenfrohe Teil ist nicht ihres! "Sind gerade bei Freunden zu Besuch und ich habe meinen Bikini vergessen, wollte aber unbedingt dieses Foto machen. Also habe ich die Badehose von Lucas gemopst und mir sie in den Hintern gezogen", gab die Scherz-Queen zu. Im nachfolgenden Foto zeigt sich der Göttergatte dann in der gleichen Pose – und derselben Hose die nun deutlich mehr Popo verdeckt.

Danielas freizügiger Schnappschuss kommt bei ihren Fans richtig gut an – die Supporter sind froh, dass es der 32-Jährigen und ihrem Liebsten nach Costas Tod wieder etwas besser zu gehen scheint. "Es ist schön zu sehen, dass ihr euren Humor nicht verloren habt", schrieb zum Beispiel ein User.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Sänger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

