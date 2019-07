Hat Kylie Jenner (21) hier etwa ihren Allerwertesten größer geschummelt? Immer wieder sorgen die Mitglieder des Kardashian-Jenner Klans mit ihrer Rückansicht für Schlagzeilen. Heiße Kurven, extravagante Auftritte und wenig Stoff – das zeigen Kim Kardashian (38) und Co. stets aufs Neue. Auf einem aktuellen Pic, das Kylie nun via Social-Media postete, setzt die Brünette ihren Po ein weiteres Mal gekonnt in Szene. Die Fans sind sprachlos: Ist der Hintern des Models etwa größer geworden?

Auf zwei Instagram-Bildern streckt das Reality-TV-Sternchen sein Hinterteil beim Treppensteigen in die Kamera und kommentiert diesen Ausblick mit dem simplen Wort: "Aussichten". Die Meinungen der Follower gehen bei diesen beiden Po-Pics ziemlich auseinander. Während die einen total aus dem Häuschen sind, sind sich die anderen sicher: Kylie hat bei diesen Fotos geschummelt. Ob es an der Perspektive liegt, ein Schönheitseingriff im Spiel ist oder heftig mit Photoshop gearbeitet wurde – darüber gehen die Meinungen der Community auseinander. Und so mangelt es an Fake-Vorwürfen unter den Fotos nicht.

Schon häufiger wurde die Unternehmerin in der Vergangenheit mit Anschuldigungen wegen eines möglicherweise größer gemogelten Hinterteils konfrontiert. So lautete beispielsweise ein Kommentar unter einem anderen Foto der 21-Jährigen."Das ist nicht dein Hintern! Ist irgendwas an dir echt?!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Model Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Reality-TV-Star Kylie Jenner

