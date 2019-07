Anastasiya Avilova (30) und Ennesto Montè (44) haben offenbar ihre kleine Beziehungskrise gemeistert! Eigentlich hatten die beiden ganz entspannt einen ersten Pärchen-Urlaub machen wollen – doch auf Mallorca war schließlich Sense mit romantischer Turtel-Stimmung: Die Temptation Island-Kandidatin hatte ganz andere Vorstellungen von dem gemeinsamen Trip – und verließ die Insel wieder. Jetzt trafen sich das Model und der Sänger nach dem Reise-Debakel wieder. Doch unter welchem Stern stand ihr Date?

"Wir treffen uns heute in Hamburg. Da haben wir einen ganzen Tag für uns alleine, wir haben auch schon mehrmals telefoniert", schilderte das Playmate gegenüber Bild. Bereits vor diesem Wiedersehen sei zwischen ihnen alles wieder in Ordnung und geklärt gewesen, so die 30-Jährige. Einen weiteren Ausflug mit ihrem Partner schließt die Reality-TV-Darstellerin nach dieser ersten Pleite nicht aus. "Das nächste Mal fliegen wir auf die Malediven. Und es wird anders sein", ist sich Ana sicher.

Vor wenigen Tagen hatte sich Ennesto gegenüber Promiflash zu dem Vorfall geäußert – und wirkte dabei total entspannt: "Anastasiya versteht mich. Ich verstehe sie. Wir müssen uns in Zukunft einfach zusammen besser absprechen. Ich finde es cool, dass sie so relaxt ist", erklärte der Naked Attraction-Kandidat.

Instagram / nasia_a Reality-TV-Star Anastasiya Avilova

Anzeige

Privat Anastasiya Avilova und Ennesto Monté in Köln

Anzeige

Deppe, Kenny Ennesto Montè 2017 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de