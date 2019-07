Das britische Königshaus hat selbst die namhaftesten Hollywood-Stars fest im Griff. Damit Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) die Europapremiere der Realverfilmung des Disney-Klassikers Der König der Löwen besuchen konnten, wurde absolut nichts dem Zufall überlassen. Sogar die größten A-Promis auf dem roten Teppich mussten sich dem royalen Protokoll unterwerfen. Wie streng die Regeln waren, plauderte jetzt einer der Filmstars im US-TV aus.

Schauspieler Billy Eichner (40) leiht Erdmännchen Timon in der Neuauflage des Disneyfilms seine Stimme. In Jimmy Kimmels Late-Night-Show verriet er nun Details über den Regelkatalog, den alle anwesenden Stars vorab vom Kensington Palace erhielten. Das erste Fettnäpfchen lauere schon bei der Begrüßung. Die korrekte Ansprache laute "Your Royal Highness", was so viel heißt wie "Ihre Königliche Hoheit". “Du darfst nicht sprechen, bevor sie nicht deine Hände geschüttelt haben”, erinnert sich Billy. “Meinem sehr guten Freund Jared, den ich als Begleitperson mitgenommen habe, sagten sie, er müsse hinter mir stehen und dürfe nicht sprechen, es sei denn, man spricht ihn direkt an", erklärt der 40-Jährige weiter. Diesbezüglich konnte sich Billy einen Seitenhieb nicht verkneifen: “Muss Jay-Z (49) sich auch an diese Regeln halten? Ich glaube nicht", witzelte er. Die Bilder davon, wie Jay-Z und Beyoncé (37) locker mit dem königlichen Pärchen plauderten, gingen um die Welt.

Trotz des strikten Protokolls verlor Billy kein schlechtes Wort über die Royals. Er betonte, Meghan und Harry seien “sehr, sehr nett, total entspannt, bodenständig und herzlich”.

Getty Images Billy Eichner bei der Weltpremiere von "Der König der Löwen"

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Beyoncé und Jay-Z bei der "Der König der Löwen"-Premiere

Getty Images Billy Eichner bei der Europapremiere von "Der König der Löwen"

