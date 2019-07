Seit gerade einmal zwei Monaten ist Archie Harrison, der Sohn von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), auf der Welt, doch schon jetzt ist klar: Der kleine Royal wird ein anderes Leben führen als die meisten Kinder auf dieser Welt. Wenn es nach seinem Vater ginge, wäre das aber nicht so: Harry wünscht sich für seinen Nachwuchs ein möglichst sorgenfreies Leben – doch ob das überhaupt möglich ist?

Prinzessin Anne (68), die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (93), lehnte es einst ab, dass ihre Kinder Zara und Peter einen Adelstitel verliehen bekommen, damit sie trotz Zugehörigkeit zur königlichen Familie ein relativ normales Leben führen können. Wie die britische The Sun berichtet, hält es Royal-Experte Duncan Larcombe aber für sehr unwahrscheinlich, dass auch Archie so ein ruhiges Leben beschert sein wird. Gegenüber Fabulous Digital erklärte er: "Zara hat ein tolles Leben und das Beste aus beiden Welten, so wie es sich Harry immer gewünscht hat. Aber Archie könnte das nie haben. Archies Eltern sind so bekannt, ganz besonders, wenn sie weiterhin ihren Aufgaben als Royals nachkommen."

Bisher hat auch der kleine Archie noch keinen Adelstitel bekommen. Und auch seine Taufe fand im privaten Kreise statt, die Namen der Taufpaten wurden der Öffentlichkeit ebenfalls nicht mitgeteilt. Dies alles scheint dafür zu sprechen, dass Harry und Meghan sich große Mühe damit geben, ihren Sohn so gut es geht aus dem Rampenlicht herauszuhalten.

