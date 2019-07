Am Samstag ist der große Tag gekommen: Archie Harrison wurde zwei Monate nach seiner Geburt getauft. Die Zeremonie fand in der Kapelle der Queen (93) auf Schloss Windsor statt, der zwar zahlreiche Royals beiwohnten – Presse und Publikum waren jedoch nicht erlaubt. Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wollen diesen besonderen Tag also eher im Privaten halten. Vor allem aus einer Sache machen die beiden ein großes Geheimnis: Wer die Taufpatenschaft übernimmt, ist nicht bekannt. Wenn es nach Meghan ginge, wäre das wohl anders abgelaufen: Harry soll der Grund für die Paten-Heimlichtuerei sein!

Das verriet nun ein Insider aus dem Umfeld des Herzogenpaares gegenüber The Sun: "Die Leute denken wahrscheinlich, dass Meghan dafür verantwortlich für dieses ganze Privatsphäre-Ding ist, aber es ist Harry, der die Fäden in der Hand hat." Der Sohn von Prinz Charles (70) wolle unbedingt, dass Archies Leben abseits der Öffentlichkeit stattfinde.

Ein kleines Trostpflaster gibt es für die Fans aber doch: Auf ihrem Instagram-Account gaben die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte einen Einblick von dem familiären Event.

Getty Images Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Chris Allerton ©️SussexRoyal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

