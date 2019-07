Heute Abend ist es endlich so weit! Acht Promi-Paare beziehen im Rahmen von Das Sommerhaus der Stars ihr Zuhause auf Zeit und werden Tag und Nacht von den Kameras verfolgt. Unter stetiger Beobachtung der wachsamen Zuschaueraugen kommt dabei das ein oder andere pikante Detail ans Licht. Schlagerstar Michael Wendler (47), der zusammen mit Freundin Laura (18) seine Liebe im Sommerdomizil auf die Probe stellt, gibt direkt in der ersten Folge einen ziemlich privaten Einblick in die Beziehung mit seiner Ex-Frau: Claudia soll den Wendler während der Beziehung betrogen haben.

"Meine Ex-Frau hat sich immer beschwert, dass ich nie eifersüchtig war", plaudert der Sänger im Gespräch mit Mitbewohnerin Kate Merlan während der Show aus. Claudia habe darunter sehr gelitten, die Gutgläubigkeit ihres Mannes jedoch schließlich ausgenutzt und sei ihm fremdgegangen. Ob es bei einem einmaligen Ausrutscher geblieben ist oder ob seine Ex ihn mehrmals hintergangen hat, will der Michael nicht preisgeben. Doch die Probleme seiner früheren Beziehung sind bekanntlich längst nicht mehr von Bedeutung. "Dann hab ich Laura kennengelernt und jetzt hat mein Leben einen neuen Sinn", so der Musiker.

Mit ihr ist der 47-Jährige aktuell überglücklich. Die beiden haben sogar schon über Nachwuchs gesprochen. In der heutigen Show hat die 18-Jährige mit starker Übelkeit zu tun und einige munkeln deshalb bereits, dass die Teenagerin tatsächlich schwanger sein könnte. Ihr Freund gibt jedoch Entwarnung: Laura habe einfach zu wenig gegessen und getrunken.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019

TVNOW Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars" 2019

