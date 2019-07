Doppelte Geburtstagsfreude! Erst vor Kurzem hat Supermodel Gisele Bündchen (39) ihren 39. Ehrentag gefeiert. Doch die brasilianische Beauty war an diesem Tag nicht die Einzige, die Glückwünsche entgegennehmen durfte. Was viele vielleicht nicht wissen: Der Victoria's Secret-Engel hat eine Zwillingsschwester und so durfte auch Patricia Nonnenmacher Bündchen am 20. Juli das Glas auf sich erheben. Mit einem süßen Posting gratulierte Gisele ihrer Schwester und macht deutlich, wie viel Patricia ihr bedeutet!

“Herzlichen Glückwunsch an meine andere Hälfte! Heute räumlich getrennt, aber immer im Herzen verbunden. Ich vermisse dich so sehr. Ich wünsche dir all die Liebe und das Glück der Welt! Ich liebe dich!”, schreibt Gisele auf Instagram. Außerdem veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sich die beiden Schwestern liebevoll im Arm halten. Beide haben von jeher eine extrem enge Bindung. Genau wie Gisele ging auch Patricia als junges Mädchen auf die Dilson Stein Modeling School, beide machten Ballett und Gymnastik.

Allerdings schaffte nur Gisele den großen Durchbruch als internationales Model. Für ihren Zwilling jedoch kein Grund, neidisch zu sein. Patricia wurde kurzerhand die Managerin der Laufstegschönheit und hatte damit einen großen Anteil daran, dass Gisele zu einem der bestbezahlten Models der Welt wurde.

