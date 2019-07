In wenigen Stunden ist es endlich so weit: Dann läuft die erste Folge der neuen Das Sommerhaus der Stars-Staffel im TV. Wieder stellen sich acht VIP-Pärchen der Herausforderung und kämpfen um den Titel "Promipaar des Jahres". Dass es dabei sicherlich auch das ein oder andere Mal ordentlich krachen wird, steht wohl außer Frage. Aber welches Paar wird sich eurer Meinung nach am besten schlagen?

Viele Zuschauer dürften sich wohl am meisten auf Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (18) freuen. Durch ihre 29 Jahre Altersunterschied und ihren offenen Sex-Talk polarisieren die beiden schließlich schon seit Monaten. Aber auch wie Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) zusammen klarkommen werden, bleibt spannend. Immerhin hatten die beiden sich vor einigen Wochen getrennt und sind erst kurz vor dem Sommerhaus wieder zusammengekommen – eine harte Probe für eine so frisch wiederbelebte Beziehung. Auch der Einzug von Willi (44) und Jasmin Herren, so wie dem Love Island-Traumpaar Elena Miras (27) und Mike Heiter hat im Vorfeld für ordentlich Wirbel unter den Fans gesorgt.

Mit Sänger Benjamin Boyce (50) und seiner Kate, Schauspielerin Jessika Cardinahl und ihrem Partner Quentin Parker, DSDS-Star Menowin Fröhlich (31) zusammen mit Senay Ak sowie den Goodbye Deutschland-Auswanderern Steffi und Roland Bartsch ist die Promi-WG dann komplett. Auf welches dieser Pärchen freut ihr euch am meisten? Stimmt ab!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

TVNOW/Max Kohr Willi Herren und Jasmin bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Reality-TV-Stars

Instagram / benjaminboyce23 Das Sommerhaus-Pärchen Benjamin Boyce und Kate Merlan

Schultz-Coulon/WENN.com Jessika Cardinahl im September 2014 in der Talkshow von Markus Lanz

Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

TVNOW / Stefan Gregorowius Roland und Steffi Bartsch, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer



