Das Erfolgs-Duo kehrt zurück! Matt Damon (48) und Ben Affleck (46) verstehen sich nicht nur privat blendend – die Hollywood-Schauspieler haben des Öfteren bewiesen, dass sie auch in beruflicher Hinsicht perfekt zusammenpassen. Zu ihren größten gemeinsamen Hits zählt der Film "Good Will Hunting" aus dem Jahr 1997, für den sie als Drehbuchautoren sogar einen Oscar gewannen. Nun wollen Matt und Ben an diesen Erfolg anknüpfen und erneut einen gemeinsamen Film auf die Kinoleinwand bringen.

Der Film namens "The Last Duel" spielt im Mittelalter. Die beiden Darsteller spielen darin zwei französische Freunde – den Ritter Jean de Carrouges und seinen Knappen Jacques Le Gris. Als der Schwertträger aus dem Krieg zurückkehrt, muss er erfahren, dass seine Frau offenbar vergewaltigt wurde und das angeblich von seinem besten Freund. Ein Duell auf Leben und Tod soll die Angelegenheit regeln.

Als Regisseur konnten die Hollywood-Stars Ridley Scott (81) für ihr Projekt gewinnen. Ben und Matt sind für das Skript verantwortlich, das auf dem gleichnamigen Buch von Eric Jager beruht und in Zusammenarbeit mit Drehbuchautorin Nicole Holofcener entstanden ist. Am Wochenende wurde Matt laut Daily Mail bereits dabei gesichtet, wie er das Haus von Ben verließ. Paparazzi entdeckten, dass der Schauspieler dabei ein Skript sowie ein Buch der packenden Mittelaltergeschichte bei sich hatte.

SIPA PRESS/ActionPress Ben Affleck und Matt Damon in "Good Will Hunting"

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Oscars 1998

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Oscars 2017

