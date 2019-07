Micaela Schäfer (35) hat endlich wieder Schmetterlinge im Bauch! Das Erotikmodel trennte sich im vergangenen Jahr von Unternehmer Felix Steiner (34) – der Grund: Der Trennungsfluch von Das Sommerhaus der Stars hat zugeschlagen. Während der Dreharbeiten gerieten die beiden gleich mehrfach aneinander. Das bedeutete letztendlich das Aus für ihre Beziehung. Komplett abschließen konnte die Nacktschnecke mit ihrem Ex aber nicht – bis jetzt! Im Promiflash-Interview verriet Mica nun: Sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite.

"Also ich bin vergeben – sehr, sehr glücklich", erklärte das TV-Sternchen, als Promiflash es bei der Eröffnung von Olivia Jones (49)' Porno-Karaoke-Bar in Hamburg traf. Wer der Glückliche ist, will Mica aber vorerst für sich behalten, denn sie habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. "Also ich werde meinen Partner nicht mehr so ins Rampenlicht ziehen. Deswegen möchte ich es einfach langsam angehen lassen und genieße gerade einfach die Zeit", betonte die 35-Jährige.

Trotzdem will sie zukünftige Pärchen-Auftritte mit ihrem neuen Lover nicht komplett ausschließen. "Wir werden mit Sicherheit auch mal irgendwann ein Event zusammen besuchen. Dann verstecke ich ihn auch nicht", stellte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin klar. Nur eine gemeinsame Fernsehshow kommt für sie nach dem Sommerhaus-Debakel nicht mehr infrage.

ActionPress Micaela Schäfer und Felix Steiner bei einer Bar-Eröffnung von Olivia Jones

ActionPress / Georg Wenzel Micaela Schäfer im April 2019 in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im April 2019

