Diesen Heiratsantrag wird Jasmin Herren sicher nie vergessen! Willi Herren (44) und seine Frau sind aktuell in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. In der Show werden sie im Kampf gegen sieben weitere VIP-Pärchen ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Doch eines haben der Ballermannstar und seine bessere Hälfte den meisten teilnehmenden Duos voraus: Sie sind bereits verheiratet – und Willis Kniefall hätte kaum skurriler ausfallen können!

Im Sommerhaus der Stars sprachen die beiden nun zum ersten Mal über den Moment, in dem Willi um die Hand seiner Jasmin anhielt. Und: Er ließ sich für seine Partnerin alles andere als einen klassischen Antrag einfallen. So erzählt Jasmin lachend von der besonderen Situation: "Ich saß echt auf Toilette. Reißt der die Tür auf und sagt: 'Willst du mich heiraten?' Ich sage: 'Willi, ich bin auf Toilette!'" Natürlich habe sie den Antrag trotzdem angenommen, auch wenn sie sich den Moment nicht so ausgefallen vorgestellt habe.

Seit drei Jahren sind die beiden inzwischen zusammen, sie verbringen kaum einen Tag getrennt voneinander. Ihre Hochzeit feierten Jasmin und Willi übrigens fernab der Öffentlichkeit und nur in kleinstem Kreise, wie Willi im August vergangenen Jahres im Promiflash-Interview erzählte: "Wir haben heimlich geheiratet, weil wir einfach keinen Trubel haben wollten."

