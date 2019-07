Ob sich die Macher des neuen Formats "Paradise Hotel" damit einen Gefallen tun? Schon ab dem 6. August soll die Kuppelshow erstmals in Deutschland an den Start gehen. In einer luxuriösen Unterkunft gilt es für die TV-Singles, jede Woche Paare zu bilden. Wer keinen Partner findet, fliegt nach Hause und macht Platz für einen neuen Junggesellen. Aber wo ist die an Love Island erinnernde Sendung eigentlich zu sehen?

Die Auftaktfolge wird zunächst auf RTL ausgestrahlt, direkt im Anschluss an Das Sommerhaus der Stars. Alle anderen Episoden wird man im Fernsehen allerdings vermissen, die wird es lediglich auf dem Streaming-Portal TVNOW zu sehen geben. Die zweite Folge ist ebenfalls schon ab dem 6. August online zu verfolgen, jede weitere ist immer dienstags im Netz abrufbar.

Die sechs alleinstehenden Damen, die sich in der Show auf die Suche nach der großen Liebe – oder der medialen Präsenz – begeben, sind bereits bekannt. So versucht unter anderem Linda Schwarz, die eingefleischte Trash-Fans sicher noch aus dem Format "Love Island" kennen, ihr Glück im paradiesischen Hotel.

TVNOW/ Frank Fastner Vanessa Meisinger als Moderatorin von "Paradise Hotel" bei TVNOW

Love Island, RTL II Linda Schwarz, Ex-Kandidatin von "Love Island"

TVNOW / Frank Fastner "Paradise Hotel"-Kandidatin Linda

