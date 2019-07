Späte Reue nach Sexskandal! Mittlerweile ist es fast zehn Jahre her, dass Fußballstar Wayne Rooney (33) seine damals schwangere Ehefrau Coleen Rooney (33) mit zwei Frauen gleichzeitig betrogen hat. Der Profi-Kicker hatte 2010 einen Dreier mit zwei Escort-Girls. Fast zwei Jahrzehnte nach diesem schlagzeilenträchtigen Seitensprung meldet sich jetzt eine der beteiligten Damen erneut zu Wort. In einem Interview entschuldigt sich Helen Wood bei der hintergangenen TV-Moderatorin.

Coleen war gerade im fünften Monat schwanger, als ihr Ehemann sich ein schlüpfriges Auswärtsspiel mit zwei Edelprostituierten erlaubte. Nachdem der Dreier damals publik wurde, hatte Callgirl Helen zunächst kein Mitleid mit der Betrogenen gezeigt. Jetzt gibt sie sich im Interview mit der Sunday People reumütiger. "Es tut mir leid für Coleen, sie hat das alles nicht verdient", so Helen. "Früher war ich wirklich stur. Ich habe immer gesagt: 'Wenn sie bei ihm bleiben will, ist das ihre eigene Schuld.'" Nun sei sie allerdings reifer und habe mehr Verständnis dafür, dass Coleen sich nicht trennen wollte: "Sie ist eben eine Mutter, die bei ihrer Familie sein will. Lasst sie einfach in Ruhe!"

Helen betonte, wie bedauerlich es sei, dass das private Leid von Coleen in der Öffentlichkeit zur Unterhaltung der Menschen missbraucht wurde. Die Edelprostituierte hatte dafür, dass sie öffentlich in den Medien auspackte, rund 45.000 Euro kassiert.

Getty Images Wayne und Coleen Rooney im Jahr 2014

Anzeige

Splash News Mugshot von Wayne Rooney, Dezember 2018

Anzeige

Getty Images / Oli Scarff Coleen und Wayne Rooney bei den Manchester United Player of the Year Awards 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de