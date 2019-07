Das Gruseln geht weiter! Mit ihrer Rolle als Laurie Strode im Kultfilm “Halloween” schrieb Jamie Lee Curtis (60) 1978 Horrorgeschichte. Unvergesslich auch ihr albtraumhafter Gegenspieler: Serienmörder Michael Myers, verkörpert von Nick Castle. Noch heute gilt der Film als Maßstab für Grusel und Horror – und auch die Fortsetzungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Nun gibt es für Fans des Schock-Vergnügens freudige Nachrichten.

Universal Pictures kündigte zwei weitere Teile für das Jahr 2020 und 2021 an. Sowohl Jamie als auch Nick werden für beide Filme wieder in ihre legendären Rollen schlüpfen. Die Schauspielerin verkündete die frohe Botschaft in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter veröffentlichte sie einen Teaser und schrieb: “Noch ist nicht aller Tage Abend. Nun, meine Freunde und Fans … ich wärme mich gerade erst auf. Happy Halloween 2020/21.”

“Halloween Kills” soll im Oktober 2020 in die Kinos kommen, “Halloween Ends” genau ein Jahr später. Das Interesse für die Kult-Gruselreihe ist auch 41 Jahre nach dem ersten Teil ungebrochen: 2018 erreichte der elfte Teil “Halloween” in den USA am Premierenwochenende ein Einspielergebnis von 77,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 69 Millionen Euro) und schaffte es an die Spitze der US-Kinocharts.

Landmark Media Press and Picture Nick Castle als Michael Myers in "Halloween" 2018

EVERETT COLLECTION, INC. Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in "Halloween"

Getty Images Nick Castle, "Halloween"-Star

