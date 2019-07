Na, wo hat sich Serkan denn versteckt? Am Mittwoch flimmert die zweite Folge der neuen Staffel Die Bachelorette über die Mattscheiben. Rosen-Queen Gerda Lewis (26) möchte nach der ersten Nacht der Rosen ihre verblieben 17 Jungs natürlich gehörig unter die Lupe nehmen – und bei der sportbegeisterten Schönheit steht aktuell besonders die Fitness der Männer auf dem Prüfstand. Doch ein junger Herr verpennt tatsächlich Gerdas Wettkampf!

Die Schnittblumen-Verteilerin stattet ihren Männern in der aktuellen Folge einen Besuch in der Villa ab – aber nicht für einen entspannten Plausch, sondern mehrere Challenges! In der ersten Runde müssen sich die Liebesanwärter beim "Planken" solange wie möglich im Unterarmstütz halten. Während der Testosteron-Fight in vollem Gange ist, fällt Gerda auf einmal auf: "Leute wartet mal, wo ist Serkan?" Der Student hat die Aufgabe einfach vercheckt – den Regensburger wurmt der Zwischenfall total! "Scheiße gelaufen sage ich mal. Ich bin am ganzen Tag genau einmal ins Zimmer gegangen, ich wollte nicht mal duschen, hab mich dann aber geduscht."

Auch als der 26-Jährige kurz darauf zur Gruppe stößt, ist für ihn die Aufgabe beendet – er bekommt nicht mehr die Chance auf den Gewinn eines Abendessens mit Gerda. Doch hat sich Serkan mit seiner Unpünktlichkeit vielleicht auch den Platz in Gerdas Herzen verspielt? Stimmt in der Umfrage ab!

