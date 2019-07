Sie sind das Liebespaar der ersten Bauer sucht Frau International-Staffel! Bauer Rainer, der eine Ranch mit Pferden, Rindern und Schafen in Australien betreibt, hat sein einsames Farmer-Herz an Hofdame Saskia verloren. In der finalen Folge am vergangenen Montag gestand er der zweifachen Mutter erneut seine Liebe und machte ihr direkt einen Heiratsantrag. Aktuell sind die beiden Turteltauben fleißig mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt – und schon bald wird Saskia zu ihrem Liebsten nach Down Under ziehen. Doch was sagen eigentlich ihre Kinder dazu, dass sie bald ans andere Ende der Welt zieht?

RTL-Bauernreporter Ralf besuchte Saskia und ihre Familie in deren Noch-Heimat Dortmund und entlockte Tochter Sina dabei ein paar Infos. Beim Brautkleid-Shopping mit ihrer Mutter erklärte die 18-Jährige: "Ich hab sie so jetzt auch noch nicht erlebt und ich hab den Rainer ja jetzt auch öfters nochmal persönlich kennengelernt und die sind wirklich ein süßes Paar." Dass die frischverliebte Saskia jetzt auswandern wird, findet Sina gar nicht schlimm – vielmehr freue sie sich einfach, dass ihre Mutter so glücklich ist und in dem Farmer ihre große Liebe gefunden hat.

Doch bevor der Abschied ansteht, hat Saskia jetzt erst einmal alle Hände voll mit der Planung für die Hochzeitsparty zu tun. Sie will ihrem Rainer das Jawort bei einer Riesen-Feier im Country-Style geben – und dafür braucht sie noch das richtige Outfit. Mit Cowboystiefeln, weißem Kleid und einer lässigen Jeansjacke will sie ihren Herzens-Bauern am Altar zum Staunen bringen.

