Umzugsstress, Hochzeitsfieber und Junggesellinenabschied – Sarah Harrison (28) hat gerade richtig viel um die Ohren! Bereits 2017 gaben sich die Influencerin und ihr Dominic (28) im Rahmen einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Doch schon bald wollen die beiden sich den Wunsch von einer Traumhochzeit im ganz großen Stil erfüllen und sich mit einem rauschenden Fest vor Familie und Freunden erneut die ewige Liebe schwören. Seit Monaten steckt die Blondine deshalb bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen – kurz vor ihrem großen Tag muss Sarah nun aber zugeben: Sie ist ziemlich nervös.

"Ich weiß gerade echt nicht, wo mir der Kopf steht", gesteht die aufgeregte Braut via Instagram. Nach eineinhalb Jahren Planung und Organisation steht die Traumhochzeit nun vor der Tür – doch die Vorbereitungen auf die Hochzeit sind inzwischen nicht mehr Sarahs einzige Sorge. Mitten im Endspurt ziehen das Pärchen und seine Tochter Mia Rose (1) auch noch um. "Der Umzug raubt uns gerade viele Nerven und wenn ich an die Hochzeit denke, wird mit schlecht", verrät Sarah ganz offen in ihrem Beitrag.

Auf dem zugehörigen Bild, das sie inmitten einer Vielzahl von traumhaften Brautkleidern zeigt, wirkt die ehemalige Bachelor-Kandidatin aber eigentlich ganz entspannt. Ob mit ihrem persönlichen Traum in Weiß bald auch die Euphorie für das bevorstehende Hochzeitsfest zurückkehren wird? Am vergangenen Dienstag wolltenn sie und Domi auf jeden Fall ein letztes Mal den Ablauf der Feier durchgehen, wie sie in ihrem Post erklärte. Die Nervosität und der Stress werden dann sicherlich bald wieder der Vorfreude weichen.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison in Italien

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in Kroatien

