Seit mittlerweile 17 Jahren sind Pink (39) und Carey Hart (44) ein Paar. In dieser Zeit haben die beiden bereits einige Trennungen und Eheprobleme überstanden – mit denen vor allem die Sängerin immer offen umging. Dennoch ist das Paar ein eingeschworenes Team und stellt dies auch gern unter Beweis: Im Netz teilte Pink jetzt einen sehr persönlichen – und beinahe vollständig nackten – Moment mit ihrem Ehemann!

Solch pikante Einblicke bietet die 39-Jährige ihrer Community eher selten: Via Instagram veröffentlichte die "What About Us"-Interpretin einen Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann beim Baden. Besonders pikant daran – der Popstar präsentierte sich nur in einem Bikini-Höschen! "Wir haben's immer noch drauf", betitelte die Mama von Willow Sage (8) und Jameson Moon (2) die Momentaufnahme mit ihrem Gatten.

Erst Anfang des Jahres hatten Pink und Carey ihren 13. Hochzeitstag gefeiert. Anlässlich dieses Jubiläums wurde vor allem der 44-Jährige besonders emotional. "Ich bin sehr dankbar, dich zu haben, Baby. Wir haben zusammen ein großartiges Leben und eine Familie geschaffen. Ich liebe dich", schrieb er gefühlvoll an seine Frau gerichtet auf Instagram.

Getty Images Pink und Carey Hart bei der "Into The Blue"-Gala in Beverly Hills

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart mit ihren zwei Kindern, Februar 2019

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart im Januar 2018

