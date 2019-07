Bei Der Bachelor zeigen sich die Liebes-Anwärterinnen immer wieder sexy im Bikini und eleganter Abendrobe! Ex-Kandidatin Janine Christin Wallat hatte nach ihrem Aus im Kampf um Rosen-Boy Daniel Völz (34) jedoch kaum mehr Haut auf ihren Online-Profilen gezeigt. In den vergangenen Wochen überraschte die mittlerweile erblondete Beauty umso mehr mit scharfen Posen und wenig Stoff auf ihrem Social-Media-Kanal. Im Gespräch mit Promiflash hat Janine nun verraten, warum sie sich plötzlich wieder so verführerisch präsentiert.

"Die Haut-Offensive kommt auf jeden Fall dadurch, dass ich mich jetzt wohler in meinem Körper fühle", erklärt das TV-Sternchen im Rahmen einer Veranstaltung im Berliner Brautmoden-Geschäft crusz gegenüber Promiflash. Während ihrer Zeit in der "Bachelor"-Traumvilla hatte die 23-Jährige einige Pfunde zugelegt – mitterweile aber mit viel Disziplin wieder abgenommen. Das neue, positive Körpergefühle habe Janine dabei geholfen, ihr Selbstbewusstsein zurückzugewinnen: "Ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich habe endlich gelernt, mich so zu lieben, wie ich bin und deswegen zeige ich das gerne auch öfters", erklärt sie ihre sexy Pics im Netz.

Wenig Bewegung und ungesunde Mahlzeiten hätten dazu geführt, dass sie mit ihrem Körper nicht mehr hundertprozentig zufrieden war. In stressigen Situationen oder in den Drehpausen der Kuppel-Show habe Janine gerne und viel gegessen. Die überschüssigen Kilos hat die Reality-TV-Darstellerin jetzt aber vor allem durch gesunde Ernährung verloren.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Ex-Bachelor-Girl Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Kuppelshow-Kandidatin Janine Christin Wallat

