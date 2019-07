Inka Bause (50) erinnert sich zurück an ihre Vergangenheit! Die Moderatorin musste 2016 einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Ihr Ex-Mann Hendrik Bruch stürzte sich nach einem jahrelangen Kampf gegen seine Depressionen mit 53 Jahren aus dem vierten Stock seiner Wohnung in Berlin. Drei Jahre nach dem Schock-Erlebnis gibt der Bauer sucht Frau-Star tiefe Einblicke in sein Seelenleben und verrät Einzelheiten zu ihre damalige Ehe.

"Er war so hübsch, so toll und er hat sich in mich verliebt. Er war mein Traummann. Ich wäre sehr gern mit ihm alt geworden", offenbart das TV-Gesicht im Bunte-Interview. Doch obwohl am Ende alles anders kam, habe ihr die Liebe zu Hendrik so viel gegeben. "Und auch die schlimmen Probleme haben aus mir den Menschen gemacht, der ich heute bin", weiß die Mutter. Langsam habe sie auch das Gefühl, nach dem Suizid ihres ehemaligen Partners "freier" zu werden: "Es ist für mich schwer, mich nach meiner Geschichte wieder auf einen Mann einzulassen. Aber ich bin dabei."

Knapp 30 Jahre kannte sich das einstige Paar, 1996 folgte dann ihre Hochzeit. Zur gleichen Zeit kam auch ihre gemeinsame Tochter Anneli auf die Welt. 2003 trennten sich die Eltern und zwei Jahre später folgte die Scheidung. Trotzdem verband Inka und Hendrik noch immer eine innige Freundschaft. Sie wohnten bis zu Hendriks Tod auch nur wenige Straßen voneinander entfernt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

