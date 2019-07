Was für ein Schlagabtausch! Vor wenigen Tagen gab Jenny Frankhauser (26) die Trennung von ihrem Freund Hakan Akbulut bekannt. Ursprünglich hatte sie sich nicht weiter dazu äußern und ihren Ex einfach vergessen wollen. Doch da hatte die Ex-Dschungelkönigin die Rechnung ohne den Muskelmann gemacht. Denn Hakan machte der Influencerin nun schwere Vorwürfe: Sie habe ihn verarscht. Daraufhin erklärte Jenny, dass Hakan sie geschlagen habe, was dieser wiederum dementierte – ein ganz schönes Hin und Her. Aber wem glauben die Fans?

Die Promiflash-Leser haben sich eindeutig für eine Seite entschieden. Der Fitness-Fan behauptete zwar, dass Jennys blaue Flecken das Ergebnis von wildem Sex gewesen seien – doch nur wenige nahmen ihm diese Geschichte ab. In einer Umfrage gaben 85,2 Prozent der 3.065 Teilnehmer an, dass sie der 26-Jährigen glauben. Nur 14,8 Prozent denken, dass Hakan die Wahrheit sagt.

Jenny kann sich in dieser schweren Zeit auf den Support ihrer Community verlassen, während Hakan mit seinem Statement-Video ziemlich in Ungnade fiel: In den Kommentaren zerreißen die User den einstigen Stripper regelrecht. "Egal was war, Konflikte mit Gewalt zu lösen, ist erbärmlich", wetterte beispielsweise eine Nutzerin.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Model

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-Star

