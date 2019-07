Wird The Masked Singer jetzt zum absoluten Publikumshit? Vergangene Woche flimmerte die erste Folge der neuen TV-Show über die Fernsehbildschirme – das Konzept: Promis singen kostümiert, während das Rateteam vor Ort und alle Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben rätseln, wer sich unter den auffälligen Outfits verbergen könnte! Nach einem ohnehin schon guten Start scheint die skurrile Sendung nun noch mehr Fans generiert zu haben: Die Einschaltquoten in Woche zwei waren grandios.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, schalteten am Donnerstagabend insgesamt stolze 2,55 Millionen Menschen ein, als Grashüpfer, Astronaut und Co. die Bühne rockten. Damit gewann das Format innerhalb einer Woche ganze 400.000 Zuschauer dazu. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich ProSieben mit einem Marktanteil von unglaublichen 24,6 Prozent den Sieg zur Primetime. Aber was macht "The Masked Singer" so interessant?

Der Charme der Show liegt wohl darin, dass sich alle beteiligen und mitraten können. Schon während der ersten Folge lief Twitter heiß, denn die User tauschten untereinander Tipps aus, wer sich unter dem jeweiligen Kostüm verstecken könnte. Auch die deutschen Promis hat das Rate-Fieber gepackt. Ex-DSDS-Juror Mousse T. (52) behauptete im Promiflash-Interview: "Ich traue mir zu, dass ich, glaube ich, relativ viele raushören könnte, die unter der Maske da stecken."

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Getty Images Der Kakadu von "The Masked Singer" 2019

