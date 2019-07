The Masked Singer geht in die heiße Phase! Seit vier Wochen ist TV-Deutschland im Ratefieber und rätselt, welche Promis sich unter den extravaganten Kostümen verstecken. Vier Stars wurden bereits demaskiert. Am kommenden Donnerstag kämpfen das Monster, der Kudu, der Astronaut, der Engel, der Panther und der Grashüpfer um den Einzug ins Finale – doch wer hat wohl die besten Chancen auf die Trophäe?

Das Monster hat nicht nur die Fans, sondern auch den Moderator Matthias Opdenhövel (48) um den plüschigen Finger gewickelt. Aufgrund seiner unschuldigen und tollpatschigen Art entwickelte sich das pinke Kuscheltier zum Zuschauer-Liebling. Der Kudu begeisterte in den vergangenen Wochen vor allem mit seinen tollen Bühnen-Performances, wohingegen der Panther mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal punktete. In dem hautengen Latex-Anzug zeigt sich die prominente Raubkatze Woche für Woche von ihrer gefährlichen Seite – aber reicht das für ein Ticket ins Finale?

Gesanglich kann dem Astronauten wohl keiner das Wasser reichen. Seit der ersten Show sorgt er mit seiner Stimme für Gänsehaut – auch beim Rateteam. Ruth Moschner (43) und ihre Kollegen sind deshalb überzeugt: In dieser Verkleidung steckt ein Profi. Auch der Grashüpfer hat bereits viel Lob für seine Auftritte geerntet. Das charmante Insekt sticht vor allem durch coole Tanz-Moves und seinen Modestil hervor. Und zu guter Letzt mischt auch noch der Engel mit und haut das Publikum immer wieder mit seiner rockigen Röhre um. Unvergessen wird wohl seine Version von Helene Fischers (34) "Atemlos" bleiben.

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Monster

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Getty Images Der Panther von "The Masked Singer"

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Getty Images "The Masked Singer"-Engel



