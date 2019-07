Ist sie es nun oder ist sie es nicht? Diese Frage brennt den Zuschauern von The Masked Singer unter den Nägeln. Ende Juni hat deutschlandweit das Rätselraten begonnen: Immer wieder donnerstags flimmert das Erfolgsformat aus den USA jetzt auch hierzulande über die Mattscheiben. In der Sendung stellen ursprünglich zehn maskierte Promis ihr Gesangstalent unter Beweis. Dabei besteht der Verdacht: Evelyn Burdecki (30) steckt unter dem Monsterkostüm! In der heutigen Folge verdichten sich die Indizien dafür weiter!

"Ich entdeckte, dass ich eine Gabe habe. Alle sagen, ich sei so süß, alle sagen ich sei tollpatschig", lauteten die Worte des in Pink gehüllten Promis im Vorspann vor dem Auftritt. Das trifft wie die Faust aufs Auge auf die Dschungelcamp-Queen. "Ich habe extra Englisch gepaukt", hieß es weiter. Ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass Evelyn auf der "The Masked Singer"-Bühne steht? Immerhin bewies die blonde Beauty zu Beginn des Jahres im Busch nicht gerade ein Feingefühl für die angelsächsische Sprache. Auch die ProSieben-Tippübersicht lässt kaum Zweifel mehr offen: Die Zuschauer vermuten Evelyn unter dem pinken Flauschmonster – denn auch wie bei Evelyn ist Monsterchens Lieblingsfarbe pink!

Der ebenfalls im Vorspann erwähnte Satz "Pink ist immer eine Lösung" könnte aber auch ein Hinweis auf eine weitere Kultblondine sein: Daniela Katzenberger (32)! "Könnte es nicht Daniela Katzenberger sein? Das Monster hat betont, dass es auf Pink steht", mutmaßte Jurorin Ruth Moschner (43).

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Monster

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Evelyn Burdecki bei der Fashion Show von Guido Maria Kretschmer

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Mai 2019

